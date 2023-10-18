Росіяни обстріляли Харків. Постраждала жінка

Також у місті виникли проблеми зі світлом.

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по Харківській області. В обласному центрі зафіксували влучання в Індустріальний район.

Про це повідомили очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом", - написав він.

Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського удару.

Станом на 12:30 стало відомо про одну постраждалу: 67-річна жінка отримала осколкові поранення, її госпіталізували.

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли чотири райони Харківщини. Повідомлялося про влучання у будівлю ветклініки.

Крім того, неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт у полі на вибуховому пристрої підірвався трактор. 52-річний водій загинув на місці.