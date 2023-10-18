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У Бердичеві під час пожежі у багатоповерхівці загинуло немовля

Ще двох дітей вдалося врятувати. Причина пожежі наразі встановлюється.

У Бердичеві під час пожежі у багатоповерхівці загинуло немовля
Фото: ДСНС

На Житомирщині під час пожежі загинула півторамісячна дитина.

Про це повідомляє ДСНС. 

Загорання сталося сьогодні зранку в квартирі 9-поверхового житлового будинку в м. Бердичів. Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися.

По прибуттю до місця події рятувальників квартира була повністю охоплена вогнем. Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина.

Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля. Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя.

Пожежу ліквідовано, її причина наразі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки. Загорання не було пов’язане з бойовими діями.

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