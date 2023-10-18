У Бердичеві під час пожежі у багатоповерхівці загинуло немовля

На Житомирщині під час пожежі загинула півторамісячна дитина.
Про це повідомляє ДСНС.
Загорання сталося сьогодні зранку в квартирі 9-поверхового житлового будинку в м. Бердичів. Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися.
По прибуттю до місця події рятувальників квартира була повністю охоплена вогнем. Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина.
Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля. Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя.
Пожежу ліквідовано, її причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки. Загорання не було пов’язане з бойовими діями.