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На Дніпропетровщині стався вибух

Під завалами будинку опинився чоловік.

На Дніпропетровщині стався вибух
Фото: ДСНС України

У вівторок в місті Апостолове стався вибух житловому будинку. Про це повідомляє ДСНС України.

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", – повідомили рятувальники.

Фахівці ДСНС деблокували постраждалого та передали медикам. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві під час пожежі на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні пролунав вибух. 

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