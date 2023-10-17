На Дніпропетровщині стався вибух

У вівторок в місті Апостолове стався вибух житловому будинку. Про це повідомляє ДСНС України.

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", – повідомили рятувальники.

Фахівці ДСНС деблокували постраждалого та передали медикам. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві під час пожежі на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні пролунав вибух.