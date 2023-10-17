"Є результати": ​Зеленський провів засідання Ставки і подякував партнерам за зброю для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", – написав він.

Окремо обговорили міжнародну політику та наявні зміни. Президенту доповідали урядовці та розвідка.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки відбулося 12 жовтня. Мінстратегпром отримав чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. За словами президента, отримані хороші результати і будуть більш значущі.

26 вересня президент провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження. Обговорювали нарощування власного виробництва озброєння, особливо безпілотників.