Помер телеведучий і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо

У Німеччині на 55-му році життя помер телеведучий, продюсер, гравець КВК Сергій Сивохо.

Про це повідомили у соцмережах його друзі і колеги.

За попередньою інформацією, причиною смерті стала тривала хвороба.

Сергій Сивохо здобув популярність як актор команди КВК Донецького політехнічного інституту. Вів численні розважальні телепрограми на телебаченні українському, а також – російському.

Під час Революції гідності Сивохо брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів.

Працював продюсером у заснованій Володимиром Зеленським студії "Квартал 95", і під час президентської кампанії 2019 року підтримав Володимира Зеленського.

А на позачергових виборах до Верховної Ради Сивохо вже став кандидатом від "Слуги Народу" на прифронтовому окрузі - в Дружківці та Костянтинівці. Його опонентами стали один з колишніх лідерів "Партії регіонів" Борис Колесніков та мер Дружківки Валерій Гнатенко, який балотувався від "Опозиційної платформи - За життя". Однак, вибори Сивохо програв, поступившись і Колеснікову, і Гнатенку.

У жовтні 2019-го – березні 2020 року Сивохо був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу. Він запустив проєкт "Національна платформа примирення і єдності", презентацію якого зірвали представники "Нацкорпусу". Сивохо тоді відзначився заявою про те, що на Донбасі "триває внутрішньоукраїнський конфлікт" і через це Україну не беруть до НАТО. Він також пропонував "примирення" з терористичними організаціями "ДНР" та ЛНР".

Пізніше в інтерв'ю LB.ua голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "Платформа примирення" Сивохи була зроблена незграбно, що і призвело до таких результатів. Хто працював над нею, він не знає. Однак, називав Сивоху "щирим у своєму бажанні".

Після повномасштабного вторгнення Росії Сивохо призупинив медійну діяльність та зник з поля зору ЗМІ. У його соцмережах, зокрема на сторінці "Нацплатформи примирення та єдності" зʼявлялися лише звіти про волонтерську діяльність.