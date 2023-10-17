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​Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС, який не задекларував майно дружини на 13 млн грн

Це 5 квартир, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельна ділянка.

​Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС, який не задекларував майно дружини на 13 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: dp.sfs.gov.ua

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру посадовцю ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на мільйони гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у місті Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно у Києві та Київській області – 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.

Відомості, що були внесені у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на 11,9 млн грн.

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У декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував зазначену нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн грн.

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон відкриття е-декларацій.

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