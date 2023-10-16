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ВАКС арештував майно аеропорту "Одеса"

Також арештували 2,5 млрд грн доходу від діяльності аеропорту.

ВАКС арештував майно аеропорту "Одеса"
Фото: odessa.online

САП та НАБУ домоглися арешту майна міжнародного аеропорту «Одеса».

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом об’єкта. Також арештували 2,5 млрд грн доходу від діяльності аеропорту.

Йдеться про будівлю старого терміналу та майно аеропорту (2488 одиниць), приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м. та корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" (75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»).

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Нагадаємо, влітку САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович.

ВАКС відправив бізнесмена Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн. Згодом заставу призначили іншому бізнесменові. А цього місяця Національне антикорупційне бюро оголосило Костусєва в розшук.

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