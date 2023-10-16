15 років тюрми тримав бойовик, котрий причетний до масових катувань жителів лівобережної Херсонщини

Задокументовано факти, коли зловмисник прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч із головою потерпілих, імітуючи розстріл.

15 років тюрми отримав ще один учасник окупаційних угруповань Росії, який причетний до масових катувань мирних жителів лівобережної Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник знущався над людьми та погрожував їм вбивством. Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим жителям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл.

Бойовика затримали співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону.

Як встановило слідство, засуджений - колишній житель окупованої Жданівки на Донеччині. Він іще у 2014 році добровільно приєднався до окупантів на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії його "відрядили" до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу РФ. Засуджений брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини.

Крім того, він знущався над мирними жителями регіону, зокрема, намагався «вибити» з них «зізнання» у причетності до руху опору.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Спершу бойовик отримав 12 років тюремного ув’язнення. Але враховуючи, що він раніше був засуджений за державну зраду, суд, за сукупністю злочинів, призначив йому 15 років за ґратами.

Нагадаємо, українська спецслужба нині повідомила, що отримали підозри іще 57 колаборантів на Херсонщині, які катували українців.

Нещодавно отримали 15 років тюрми четверо бойовиків, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті, зокрема під Бахмутом та Лисичанськом.