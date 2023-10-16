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Україна повернула чотирьох дітей, котрих раніше незаконно депортувала Росія, - Єрмак

Це троє хлопчиків віком три, шість і дев'ять років, а також 17-річна дівчина. 

Україна повернула чотирьох дітей, котрих раніше незаконно депортувала Росія, - Єрмак
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Україна повернула чотирьох дітей, котрий раніше незаконно депортувала Росія.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, це троє хлопчиків віком три, шість і дев'ять років, а також 17-річна дівчина. 

"Продовжуємо реалізовувати план дій Президента Bring Kids Back UA", - додав Єрмак.

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Нагадаємо, The Washington Post писав, що Росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років і повернула їх до своїх сімей в Україну після того, як Катар втрутився у справу як посередник.

Тим часом із 16 жовтня Росія вводить обмеження щодо в'їзду для громадян України для свою територію за винятком дітей до 14 років. Українське МЗС заявило, що цей виняток передбачений для продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до РФ.

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