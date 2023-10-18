У Києві підключили до опалення близько 4 000 будинків, – Кличко

У столиці триває запуск опалювального сезону. До тепла вже підключили загалом близько 4 000 будівель – житлового фонду та соціальної сфери.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, з теплопостачанням сьогодні 155 учбових закладів, 264 дитячих садочки, 112 медзакладів (у тому числі 10 пологових будинків та 55 стаціонарів), 35 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.

Установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

Нагадаємо, з 16 жовтня Київ починає підключати опалення до житлових будинків через похолодання, яке, за прогнозами, станеться незабаром. Торік опалювальний сезон у Києві почали 20 жовтня.