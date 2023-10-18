Застосування українськими захисниками ракет Atacms прискорить контрнаступ, – Гуменюк

Знищення ворожих об'єктів в глибоких тилах є одним з основних елементів, який забезпечує можливість ЗСУ робити більш активні кроки вздовж лінії фронту та просуватися вперед.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

«Оскільки ворог останнім часом активізував авіацію, було зрозуміло, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують його потужності. Так і сталося, і результат очевидний», – зауважила вона.

За словами речниці, кожна така ракета (ATACMS) – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

«Скільки б їх не було, всі вони будуть спрямовані за адресою», – додала Гуменюк.

Українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів.