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Застосування українськими захисниками ракет Atacms прискорить контрнаступ, – Гуменюк

Ворог активізував авіацію.

Застосування українськими захисниками ракет Atacms прискорить контрнаступ, – Гуменюк
Фото: Скріншот з відео

Знищення ворожих об'єктів в глибоких тилах є одним з основних елементів, який забезпечує можливість ЗСУ робити більш активні кроки вздовж лінії фронту та просуватися вперед. 

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

«Оскільки ворог останнім часом активізував авіацію, було зрозуміло, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують його потужності. Так і сталося, і результат очевидний», – зауважила вона.

За словами речниці, кожна така ракета (ATACMS) – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

«Скільки б їх не було, всі вони будуть спрямовані за адресою», – додала Гуменюк. 

Українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів.

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