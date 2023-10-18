Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави подякував співрозмовнику за оборонний пакет від норвезького уряду та довготривалі програми бюджетної підтримки.

Про це повідомляє сайт президента України.

"Такі програми мають вирішальне значення, тому що дають нам більше впевненості в майбутньому, полегшують довготермінове планування, а також посилають потужний сигнал іншим країнам", – зазначив Зеленський.

Лідери обговорили актуальну ситуацію на полі бою й подальшу оборонну співпрацю між Україною та Норвегією. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і "зернового коридору".

Президент України та прем'єр-міністр Норвегії також скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зеленський запросив норвезьку сторону взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки лідерів держав щодо реалізації Української формули миру.

Співрозмовники домовилися почати двосторонні переговори про безпекові гарантії в межах Спільної декларації G7 на підтримку України.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також обговорили ситуацію на Близькому сході. Лідери погодилися з неприпустимістю ескалації конфлікту та закликали всі сторони не допускати жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, Норвегія виділила додатково 1 млрд норвезьких крон (92,5 млн доларів) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про "транспортний безвіз". Тепер двосторонні та транзитні вантажні перевезення будуть здійснюватися без дозволів.