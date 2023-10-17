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Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела

У Раді є щонайменше 240 голосів.

Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Фото: rada.gov.ua

Законопроєкти, що забороняють на території України діяльність промосковської церкви, голосуватимуться у Верховній Раді одними з перших. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, Верховна Рада включила це питання до проєкту порядку денного на найближче засідання. Однак, за даними парламентського руху “ЧЕСНО”, тоді його розгляд мав відбутися наприкінці засідання, що значно знижує шанси на підтримку.

“Якщо питання потрапить на сам кінець засідання, голосів може не вистачити. Так колись заледве знайшлися голоси, аби провести правки у важливий проєкт деколонізації”, - зазначають у “ЧЕСНО”. Після цього група депутатів ініціювала перегляд порядку денного. Наразі питання заборони промосковської церкви визначено пріоритетним, запевняють співрозмовники видання LB.ua. 

Крім того, за даними джерел, у залі на підтримку зазначених законопроєктів є щонайменше 240 потенційних голосів. 

Відзначимо, що зараз у Верховній Раді знаходяться кілька законопроєктів, що забороняють діяльність проросійської церкви, зокрема внесений Кабінетом міністрів та Службою безпеки України. 

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