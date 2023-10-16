Обговорили використання російських заморожених активів і забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка перебуває з візитом у нашій державі.

Про це йдеться на сайті Президента.

"Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони України, забезпечення макрофінансової стабільності нашої держави у 2024 році, а також використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

За словами Зеленського, проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки. Серед них - сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

«Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден призначив представницю щодо відновлення економіки України цьогоріч у вересні.

Пріцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами.

Минулого місяця Зеленський провів із нею зустріч у Нью-Йорку. Тоді теж ішлося про відбудову України та інвестиції партнерів.