Вилучення ПДФО з місцевих бюджетів буде подвійним ударом по децентралізації і ЗСУ, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час обговорення законопроєкту 10037 про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів наголосив, що це стане подвійним ударом – для громад і для ЗСУ, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Зараз цим законом ви збираєтеся завдати подвійного удару, удару по децентралізації, по спроможності громад і по обороноздатності країни», – сказав Порошенко.

«Вчора ви зустрічалися з великим другом України, колишнім торгпредом США, а зараз Уповноваженим президента США пані Пріцкер у Київській області, кажучи, що ви підтримуєте децентралізацію. Зараз цим голосуванням ви продемонструєте: чи ви кажете правду, чи брешете. Децентралізація була визнана Сполученими Штатами і Євросоюзом однією з найбільш успішних реформ. І сьогодні ви боїтеся давати гроші мерам, намагаючись сконцентрувати передвиборчий ресурс в своїх руках», – додав Петро Порошенко.

Він закликав нардепів не підтримувати цей закон, відправити на повторне друге читання, сформувати спільний закон.

«Дамо виробництву, дамо Міноборони, дамо бригадам і дамо місцевому самоврядуванню. Бо яким чином проводити гуманітарне розмінування, за які гроші? А яким чином забезпечувати побудову бомбосховищ, забезпечувати функціонування лікарень, де проводиться реабілітація поранених за рахунок коштів місцевого самоврядування? Яким чином і за які кошти забезпечувати відбудову житла, щоб українці поверталися? А куди ж йдуть ці гроші? Централізовано у владу. А як вона їх витрачає? На брехливий пропагандистський марафон, на серіальчики, які оболванюють нашу націю. На фонд оплати праці міністерств. Це не ваші гроші», – заявив лідер "ЄС".

«Я щойно повернувся з Півдня, з Херсону. І коли бригади мають зараз можливість в повному обсязі, за рахунок коштів субвенції купити запчастини, пікапи, Мавіки, забезпечувати підготовку до зими, ви всі ці гроші забираєте. Ви забираєте у бригад 90%, а залишаєте 10% – от така математика. Я прошу об’єднатися. Коли ми говоримо про єдність – єдність має бути навколо Збройних Сил України, а не навколо хабарних видатків центральної влади. Я впевнений в тому, що ми ще можемо поправити і не дати зруйнувати місцеве самоврядування. Вірю, що це можливо», – зауважив Порошенко.