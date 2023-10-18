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Щоб знищити військові об'єкти в Криму, потрібно 500 ракет ATACMS, — Чалий

Наразі в Криму знаходиться 150 військових об'єктів.

Щоб знищити військові об'єкти в Криму, потрібно 500 ракет ATACMS, — Чалий
Запуск ракети ATACMS з ПУ M270 MLRS
Фото: Wiki/US Army

Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму. До того ж, далекобійні ракети ATACMS варто було надати Україні раніше. 

На цьому в ефірі Громадського радіо наголосив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

За словами Валерія Чалого, з точки зору політичного рішення та оголошення Вашингтоном постачання Україні ракет — це непогано підібраний час.

«Під час розмови очільників Росії та Китаю Путін очевидно переконував свого сюзерена, що він перемагає та «розриває на шматки» всю Україну. І тут надійшла інформація, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Плюс у Штатах якраз пауза у роботі Палати представників, тому було влучно це зроблено», — наголосив посол.

Валерій Чалий вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та Росії».

«Тому, що у росіян зараз є багато чого, Путін сказав про застосування «Кинджалів» з Чорного моря, але нам потрібно не 20 таких ракет, а 500. На території Криму ми маємо 150 військових об’єктів», – наголосив дипломат.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Україна отримала ракети, котрі здатні вражати цілі на відстані до 165 кілометрів. США передали Україні близько 20 ракет ATACMS. Поставка була здійснена таємно. Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька, що їй вдалося.

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