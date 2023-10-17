Підрив Каховської ГЕС завдав Україні збитків на 14 мільярдів доларів, – ООН

Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Такі висновки посилили і без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у новому звіті, представленому Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй.

"Початкова оцінка загальних потреб у відновленні та відбудові становить 5,04 мільярда доларів США, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру проведення більш детальних оцінок. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023/2024 роках необхідно 1,82 мільярда доларів США", – йдеться у звіті.

Такі висновки експертів розкривають масштаби трагедії 6 червня 2023 року, яка спричинила економічний та екологічний хаос у районах, розташованих нижче за течією Дніпра від Каховської греблі та гідроелектростанції, а також у районах, розташованих вище за течією, які втратили доступ до водопостачання.

"Прорив греблі Каховської ГЕС завдав величезної шкоди, затопивши 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що безпосередньо вплинуло на 100 000 мешканців. Було завдано значної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об'єктам, таким як історичні будівлі, музеї та культові споруди", – додають в ООН.

Крім того, було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України.

Взагальному, розмір збитків внаслідок руйнування Каховської греблі перевищує 11 мільярдів доларів США, причому тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою. Прямі пошкодження інфраструктури та активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.

За оцінками звіту, загальні потреби у відновленні та відбудові становлять 5,04 мільярда доларів США, з яких 1,82 мільярда доларів США будуть потрібні у найближчій/короткостроковій перспективі.

Оцінка потреб після катастрофи буде уточнена в рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), що проводиться Урядом України, Організацією Об'єднаних Націй, Світовим банком та Європейським Союзом.

Жителі Херсонщини, які втратили врожай внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій.