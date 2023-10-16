Японія допоможе з відновленням українського агросектору і розмінуванням

Створено українсько-японську робочу групу з метою обміну досвідом відновлення Японії для відновлення сільськогосподарського сектору нашої держави.

Уряд Японії допоможе Україні з відновленням аграрного сектору та з розмінування.

Про це повідомив віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Наокі Андо за підсумками зустрічі японської делегації зі заступниками глави Мінагрополітики України.

Сторони обговорили співпрацю в сільськогосподарському секторі, експорт зернових «Шляхами солідарності», ситуацію в аграрній галузі України.

Японських партнерів проінформували про проблеми українських малих та середніх агропідприємців через повномасштабне вторгнення Росії. Йдеться про знищену сільськогосподарську техніку, а також проблеми із забезпечення добривами і насіннєвим матеріалом.

Міністерством агрополітики України, міністерство сільського, лісового та рибного господарства Японії і JICA створили українсько-японську робочу групу з метою обміну досвідом відновлення Японії для відновлення сільськогосподарського сектору нашої держави.

Також група розглядатиме конкретні заходи для підтримки та співпраці з використанням японських технологій, а також обміну інформацією для сприяння участі японських приватних компаній у відбудові України.

Нагадаємо, Україна та Японія посилюють технологічну співпрацю для відбудови нашої держави. Крім того, вони розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

До речі, Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.