Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
ГоловнаЕкономікаДержава

Японія допоможе з відновленням українського агросектору і розмінуванням

Створено українсько-японську робочу групу з метою обміну досвідом відновлення Японії для відновлення сільськогосподарського сектору нашої держави.

Японія допоможе з відновленням українського агросектору і розмінуванням
Делегація Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)
Фото: Мінагрополітики

Уряд Японії допоможе Україні з відновленням аграрного сектору та з розмінування.

Про це повідомив віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Наокі Андо за підсумками зустрічі японської делегації зі заступниками глави Мінагрополітики України.

Сторони обговорили співпрацю в сільськогосподарському секторі, експорт зернових «Шляхами солідарності», ситуацію в аграрній галузі України.

Японських партнерів проінформували про проблеми українських малих та середніх агропідприємців через повномасштабне вторгнення Росії. Йдеться про знищену сільськогосподарську техніку, а також проблеми із забезпечення добривами і насіннєвим матеріалом.

Міністерством агрополітики України, міністерство сільського, лісового та рибного господарства Японії і JICA створили українсько-японську робочу групу з метою обміну досвідом відновлення Японії для відновлення сільськогосподарського сектору нашої держави.

Також група розглядатиме конкретні заходи для підтримки та співпраці з використанням японських технологій, а також обміну інформацією для сприяння участі японських приватних компаній у відбудові України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Україна та Японія посилюють технологічну співпрацю для відбудови нашої держави. Крім того, вони розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

До речі, Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies