Армія РФ за день обстріляла вісім громад Сумщини

За день у області було зафіксовано 188 вибухів.

Сьогодні,19 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 188 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, також на громаду скинули 6 ВОГів з безпілотників. Внаслідок одного з артобстрілів поранено цивільну особу.

По Юнаківській громаді окупанти вдарили з РСЗВ, а по Середино-Будській - з АГС.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, гранатометів та артилерії.

Крім того, Шалигинську, Хотінську та Глухівську громади обстріляли з мінометів, а Великописарівську - з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по Станіславу Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримав 73-річний чоловік.