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Армія РФ за день обстріляла вісім громад Сумщини

За день у області було зафіксовано 188 вибухів. 

Армія РФ за день обстріляла вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні,19 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 188 вибухів. 

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, також на громаду скинули 6 ВОГів з безпілотників. Внаслідок одного з артобстрілів поранено цивільну особу. 

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По Юнаківській громаді окупанти вдарили з РСЗВ, а по Середино-Будській - з АГС.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, гранатометів та артилерії. 

Крім того, Шалигинську, Хотінську та Глухівську громади обстріляли з мінометів, а Великописарівську - з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по Станіславу Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримав 73-річний чоловік.

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