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ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів, 11 танків, гелікоптер і літак

Загалом Росія вже втратила в Україні 290 680 військових.

ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів, 11 танків, гелікоптер і літак
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 290 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 290680 (+630) осіб
  • танків - 4992 (+11)
  • бойових броньованих машин - 9437 (+17)
  • артилерійських систем - 6983 (+39)
  • РСЗВ - 818 (+4)
  • засоби ППО - 548 (+1)
  • літаків - 320 (+1)
  • гелікоптерів - 324 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17)
  • крилаті ракети - 1534 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34)
  • спеціальна техніка - 985 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

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