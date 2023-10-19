ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів, 11 танків, гелікоптер і літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 290 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 290680 (+630) осіб
- танків - 4992 (+11)
- бойових броньованих машин - 9437 (+17)
- артилерійських систем - 6983 (+39)
- РСЗВ - 818 (+4)
- засоби ППО - 548 (+1)
- літаків - 320 (+1)
- гелікоптерів - 324 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17)
- крилаті ракети - 1534 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34)
- спеціальна техніка - 985 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.