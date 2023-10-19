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З портів Великої Одеси сьогодні вийшли ще два судна

Крім того, ще два балкери прямують в напрямку до українських чорноморських портів.

З портів Великої Одеси сьогодні вийшли ще два судна
Ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури

З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, вийшло два судна типу Panamax.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій. 

З портів вийшли балкери Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. тонн.

Відомо, що останній був під завантаженням в порту “Чорноморськ”.

До портів Великої Одеси зараз йдуть судна Ida дедвейтом 18,2 тис. тонн та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. тонн.

Зазначається, що балкер Ida вже мав досвід у жовтні заходу і виходу з українських портів новим коридором, оголошеним Україною. 

Нагадаємо, у серпні відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

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