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Путін відвідав Ростов-на-Дону після інформації про десантування ЗСУ через Дніпро

Він зустрівся з головнокомандувачем армії РФ Герасимовим.

Путін відвідав Ростов-на-Дону після інформації про десантування ЗСУ через Дніпро
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін після повернення з Пекіну відвідав штаб Південного військового округу Росії біля кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

У Ростові-на-Дону він зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Герасимов заявив, що російські сили “вирішують завдання згідно з планом операції”.

Путін зустрівся з головнокомандувачем після повідомлень про те, що українські війська форсували річку Дніпро на півдні Херсонської області та просунулися на окуповану Росією територію. 

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Це вчора підтвердив Інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри й повідомлення російських військових блогерів про те, що українські війська повернули собі деякі контрольовані Росією населені пункти, пише Bloomberg.

У Ростов-на-Дону лідер окупантів приїхав після переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Там він, зокрема, заявив журналістам, що наказав винищувачам МіГ-31, озброєним гіперзвуковими ракетами “Кинжал”, почати цілодобове патрулювання Чорного моря.

Востаннє Путін відвідував Ростов-на-Дону в серпні після заколоту в червні екслідера вагнерівців Євгена Пригожина.

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