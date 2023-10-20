Путін відвідав Ростов-на-Дону після інформації про десантування ЗСУ через Дніпро

Він зустрівся з головнокомандувачем армії РФ Герасимовим.

Президент РФ Володимир Путін після повернення з Пекіну відвідав штаб Південного військового округу Росії біля кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

У Ростові-на-Дону він зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Герасимов заявив, що російські сили “вирішують завдання згідно з планом операції”.

Путін зустрівся з головнокомандувачем після повідомлень про те, що українські війська форсували річку Дніпро на півдні Херсонської області та просунулися на окуповану Росією територію.

Це вчора підтвердив Інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри й повідомлення російських військових блогерів про те, що українські війська повернули собі деякі контрольовані Росією населені пункти, пише Bloomberg.

У Ростов-на-Дону лідер окупантів приїхав після переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Там він, зокрема, заявив журналістам, що наказав винищувачам МіГ-31, озброєним гіперзвуковими ракетами “Кинжал”, почати цілодобове патрулювання Чорного моря.

Востаннє Путін відвідував Ростов-на-Дону в серпні після заколоту в червні екслідера вагнерівців Євгена Пригожина.