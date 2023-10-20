Зранку окупанти обстріляли село на Харківщині, поранений чоловік

Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою.

Сьогодні близько 7:30 ранку росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки є поранений.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що мінно-вибухову травму отримав 39-річний цивільний чоловік. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також сьогодні опівночі ворог завдав ракетний удар по селищу Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 жовтня, ворог обстрілював з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Поранені двоє цивільних. Також на мінно-вибуховому пристрої підірвався чоловік.