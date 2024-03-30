Глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня прокоментував нещодавні звільнення у Офісі президента.
“Ми продовжуємо перезавантажувати наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним”, – повідомив Зеленський.
- 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників. Докладніше про роль Сергія Шефіра у політичному житті Зеленського читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Рубікон імені Сергія Шефіра".
- Напередодні Володимир Зеленський звільнив заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.