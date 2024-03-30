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“Ми робимо Офіс більш функціональним”, – Зеленський про звільнення в Офісі президента

Зеленський зазначив, що це ще не всі рішення, які підготовлені.

“Ми робимо Офіс більш функціональним”, – Зеленський про звільнення в Офісі президента
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня прокоментував нещодавні звільнення у Офісі президента. 

“Ми продовжуємо перезавантажувати наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним”, – повідомив Зеленський.

  • 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників. Докладніше про роль Сергія Шефіра у політичному житті Зеленського читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Рубікон імені Сергія Шефіра".
  • Напередодні Володимир Зеленський звільнив заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.
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