Зеленський зазначив, що це ще не всі рішення, які підготовлені.

Глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня прокоментував нещодавні звільнення у Офісі президента.

“Ми продовжуємо перезавантажувати наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним”, – повідомив Зеленський.