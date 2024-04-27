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Мінфін назвав найбільших донорів України в 2024 році

З початку року від партнерів наша держава отримала 11,87 млрд доларів.

Мінфін назвав найбільших донорів України в 2024 році
Інфографіка про донорів України
Фото: Мінфін

Міністерство фінансів України у Facebook оприлюднило інформацію про фінансування бюджету у 2024 році.

Загалом на рахунки держави надійшло 15,6 мільярда доларів, з яких 11,87 млрд становило зовнішнє фінансування від партнерів, а решту було залучено з продажу облігацій внутрішніх державних позик. 

Найбільшим донором України цьогоріч став Європейський Союз. Країни ЄС надали понад 6 мільярдів доларів, усі у вигляді позики. На другому місці опинилася Японія, яка загалом профінансувала бюджет України на 2,1 мільярда доларів, з яких 723 мільйони становили гранти. До трійки також увійшла Канада з майже 1,5 мільярдами доларів. 

У списку немає США, які до розблокування допомоги Конгресом узагалі не надсилали грошові пакети. Проте Сполучені Штати на другому щаблі, якщо говорити про загальну допомогу за весь час повномасштабної війни, поступаючись лише ЄС. Загалом за понад два роки міжнародні донори надали Україні 85,4 мільярда доларів. 

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