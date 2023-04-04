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Twitter змінив логотип із пташкою на собаку-мем Doge

Кнопка у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну.

Twitter змінив логотип із пташкою на собаку-мем Doge
Собака-мем Doge
Фото: wikipedia.org

Соціальна мережа Twitter, що належить мільярдеру Ілону Маску, замінила традиційну синю пташку на логотипі на собаку з мему Doge, що є символом криптовалюти Dogecoin.

Користувачі помітили, що кнопка у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну.

Маск пояснив таке рішення тим, що він думав змінити логотип, ще коли тільки замислювався про придбання соціальної мережі. Тоді один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

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Маск опублікував малюнок, де собака показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки і каже, що це  - старе фото.

Мем "Doge" (переклад з англійської - "Додж") - це інтернет-мем, який став популярним у 2013 році. Зазвичай він складається із зображення собаки породи Шиба-іну Кабосу, що супроводжується різнокольоровим текстом шрифтом Comic Sans на передньому плані. Текст представляє собою своєрідний внутрішній монолог, навмисне написаний у формі ламаної англійської.

Нагадаємо, Ілон Маск став власником Twitter у жовтні 2022 року і запровадив низку суперечливих новацій. Він також пообіцяв залишити посаду, коли знайде собі заміну.

За даними ЗМІ, Маск може призначити свого наступника до кінця 2023 року, але спочатку йому потрібно “стабілізувати” соціальну мережу.

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