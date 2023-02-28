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Ілон Маск повернув собі перше місце в списку найзаможніших людей світу

Маск знову обійшов французького мільярдера Бернара Арно, який випереджав його в цьому списку протягом двох місяців.

Ілон Маск повернув собі перше місце в списку найзаможніших людей світу
Ілон Маск

Ілон Маск повернув собі перше місце в списку найзаможніших людей світу піля підвищення вартості акцій Tesla Inc.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg.

Отже, Маск знову обійшов французького мільярдера Бернара Арно, який випереджав його в цьому списку протягом двох місяців.

Папери Tesla подорожчали майже на 70% із початку року, а в понеділок їхня вартість збільшилася на 5,5%, до $207,63.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Маска, що становили на початок 2023 року $137 млрд, збільшилися до $187,1 млрд.

Статки Арно, який контролює виробника товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, становлять $185,3 млрд.

Нагадаємо, в квітні минулого року Ілон Маск очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes.

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