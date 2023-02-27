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Сербія та Косово погоджуються на пересування за внутрішніми паспортами, - Боррель

Також мешканці Сербії та Косова зможуть простіше працевлаштовуватись.

Сербія та Косово погоджуються на пересування за внутрішніми паспортами, - Боррель
Фото: EPA

Очільники Сербії та Косово підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами.

Про це розповів голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр Косова Алжбін Курті погодилися сьогодні, що немає необхідності в подальшому обговоренні європейської пропозиції, яка має назву "угода про нормалізацію відносин між Косово і Сербією", - сказав Боррель.

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На його думку, від цієї угоди виграють громадяни як Сербії, так і Косова. Вона дозволить їм вільно пересуватись, при цьому користуватись своїми паспортами і номерними знаками на автомобілях.

Також ця угода дозволить людям навчатися і працювати без урахування того, де вони закінчили школу. 

Крім того, угода може створити нові можливості для бізнесу, нові інвестиції, вона надасть більше можливостей для працевлаштування.

Нагадаємо, раніше президентка Косова Вйосу Османі заявила, що ПВК “Вагнер” у співпраці із сербськими воєнізованими формуваннями завозять до Косова контрабандну зброю та військову форму без розпізнавальних знаків.

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