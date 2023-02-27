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Переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією відновляться 9 березня, - Туреччина

Переговори щодо НАТО між Фінляндією, Швецією та Туреччиною були припинені у січні.

Переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією відновляться 9 березня, - Туреччина
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо вступу до НАТО відновляться 9 березня.

Про це повідомляє CNN.

“Є зобов’язання (взяті Швецією) щодо членства в НАТО. Ми не можемо сказати “так” членству Швеції в НАТО, не побачивши цих кроків”, – сказав Чавушоглу на телевізійній прес-конференції.

Раніше глава апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив про можливу подальшу затримку ратифікації Будапештом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Голосування може відбутися лише у другій половині березня.

Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну, але Швеція зіткнулася із запереченнями з боку Туреччини.

Зокрема, Анкара звинувачує Стокгольм у переховуванні тих, кого Туреччина вважає членами терористичних угруповань, і вимагає їхньої екстрадиції як крок до надання зеленого світла членству Швеції в НАТО.

Переговори щодо НАТО між Фінляндією, Швецією та Туреччиною були припинені з січня після того, як Расмус Палудан, лідер датської ультраправої політичної партії “Жорстка лінія”, спалив копію Корану біля турецького посольства в Стокгольмі.

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