Лідери Конгресу США отримають інструктаж щодо документів, знайдених у Трампа та Байдена

Вибрана група лідерів Конгресу США у вівторок заслухає інформацію про класифіковані документи, знайдені у президента Джо Байдена, колишнього президента Дональда Трампа та колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Про це пише Bloomberg.

Члени Конгресу обох сторін закликали до проведення таких слухань. Міністерство юстиції призначило спеціальних юристів для розслідування того, як секретні документи опинилися в приватних резиденціях Байдена та Трампа.

Приватний інструктаж у Капітолії організовується для законодавців з так званої “банди з восьми”, які мають найбільший доступ до таємниць країни. Сюди входить лідер більшості Сенату Чак Шумер та спікер Палати представників Кевін Маккарті, а також провідні республіканці та демократи з комітетів розвідки обох палат.

У середу вранці генеральний прокурор Меррік Гарланд виступить перед новим Конгресом на слуханні Комітету Сенату з питань судової влади, де, найімовірніше, його розпитуватимуть про документи.

З листопада минулого року в будинку та колишньому офісі Байдена в Делавері знайшли кілька наборів секретних записів або сторінок із такими позначками. Перед цим у серпні унаслідок обшуку ФБР у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді знайшли сотні документів.

Вже у лютому цього року американські урядовці шукали секретні документи в будинку Майка Пенса в Індіані та в офісі у Вашингтоні. Інші документи виявили адвокати ексвіцепрезидента.