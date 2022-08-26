Суд розпорядився оприлюднити відредаговані судові документи, на підставі яких відбувся обшук у маєтку Трампа

Суддя наказав слідчим опублікувати відредаговану версію судових документів, на підставі яких 8 серпня відбувся обшук в будинку експрезидента США Дональда Трампа у Флориді.

Про це пише BBC.

“Публічна версія афідевіту (свідчення під присягою) – судового документа, який містить докази, представлені прокурорами, може розкрити нові подробиці розслідування”, – йдеться у повідомленні.

У четвер мировий суддя Брюс Рейнхарт наказав оприлюднити свідчення під присягою з редагуваннями до полудня п'ятниці.

За його словами, прокуратура продемонструвала вагому причину для засекречення частини документа, яка б розкрила особи свідків, співробітників правоохоронних органів та осіб, яким не пред'явлено звинувачення, а також “стратегію, напрям, обсяг, джерела та методи розслідування”.

Навіть відредаговані свідчення можуть дати ключ до розуміння того, чому “Трамп, можливо, взяв із собою секретні документи в останні дні свого президентства і що він робив із ними, доки вони зберігалися в Палм-Біч”.

Водночас Міністерство юстиції було проти такого кроку, стверджуючи, що це може завдати “непоправної шкоди” розслідуванню, що зараз триває. У відомстві також заявили, що необхідні виправлення зроблять документ безмістовним.

Трамп і його адвокати, які вже давно назвали обшук у Мар-а-Лаго політично вмотивованим і незаконним, закликали оприлюднити невідредагований документ.

Нагадаємо, згідно з даними ФБР, із маєтку Трампа було вилучено одинадцять наборів секретних файлів. Сам Трамп перебуває під федеральним слідством за можливе неправильне поводження з документами і порушень Закону про шпигунство.

The Washington Post написав, що під час обшуку у маєтку експрезидента США Дональда Трампа ФБР прагнуло знайти секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю.

На початку Трамп подав до суду на Міністерство юстиції США через обшук його маєтку. Він вимагає призначити стороннього повіреного, аби визначити, чи захищені вилучені файли президентськими привілеями.

Обшук у клубі Трампа став першим в історії Сполучених Штатів обшуком у будинку колишнього президента в рамках кримінального розслідування.