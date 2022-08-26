Путін навряд чи оголосить масову мобілізацію, – ISW

Указ президента Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії навряд чи посилить бойову потужність окупантів найближчим часом.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окрім того, сумнівно, що Путін невдовзі віддасть наказ про масову мобілізацію.

“Російські військові, ймовірно, прагнуть відшкодувати збитки від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження своєї операції в Україні. Заява про відносно скромне (але, ймовірно, все ще недосяжне) цільове збільшення чисельності (російської армії, - ред.) переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості уникнути повної мобілізації”, – йдеться у звіті.

Кремль навряд чи сформує достатньо сил, щоб досягнути вказаної в указі кількості військових.

“Історично російські збройні сили не досягали своєї мети за чисельністю. Наприклад, у 2022 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в них було всього близько 850 тисяч військовослужбовців, які перебували на активній військовій службі, що значно менше від номінальної кінцевої чисельності у понад мільйон осіб”, – додали аналітики.

Росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами, намагаючись швидко додати велику кількість нових солдатів до її війська. Крім проблем, з якими стикаються російські вербувальники, з 24 лютого навчальні можливості Росії, ймовірно, знизилися, оскільки Кремль направив навчальні підрозділи для участі у бойових діях в Україні, і ці підрозділи зазнали втрат.

“Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити російські втрати, які, як повідомляється, обчислюються десятками тисяч убитих і важкопоранених”, – зазначили в ISW.

Окрім того, Кремль може використати указ для формального включення до складу армії сил “ДНР” та “ЛНР” та нових російських добровольчих підрозділів. Чисте збільшення бойової потужності Росії у будь-якому разі буде дуже невеликим.

Нагадаємо, указом Путіна номінальна чисельність Збройних сил Росії з 1 січня 2023 року збільшується на 137 тис. осіб: з 1 013 628 до 1 150 628 осіб.