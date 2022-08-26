Ворог обстріляв Миколаївщину з “Ураганів”

Ворог реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір 25 серпня вдарив по Березнегуватській громаді у Миколаївській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти влучили по сільськогосподарських площах, людських втрат немає.

“Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари”, – зазначили в ОК.

Протягом дня штурмова авіація та гелікоптер росіян завдав на півдні п’ять ударів по українських позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Втрат серед ЗСУ не було.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасили у Миколаївській області пожежу на території Андріївського урочища.