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Ворог обстріляв Миколаївщину з “Ураганів”

Окупанти влучили по сільськогосподарських площах.

Ворог обстріляв Миколаївщину з “Ураганів”
Фото: EPA/UPG

Ворог реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір 25 серпня вдарив по Березнегуватській громаді у Миколаївській області. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти влучили по сільськогосподарських площах, людських втрат немає.

“Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари”, – зазначили в ОК.

Протягом дня штурмова авіація та гелікоптер росіян завдав на півдні п’ять ударів по українських позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Втрат серед ЗСУ не було.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасили у Миколаївській області пожежу на території Андріївського урочища.

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