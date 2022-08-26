Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, - Ігнат
Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, - Ігнат
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
ГоловнаСуспільствоВійна

Гроссі готовий особисто очолити місісію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС найближчими днями

Гендиректор Міжнародного агентства обговорив це питання з президентом Франції Макроном.

Гроссі готовий особисто очолити місісію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС найближчими днями
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий особисто очолити місісію Міжнародного агентства на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Майже щодня новий інцидент на Запорізькій АЕС чи поблизу неї. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною”, – зазначив він.

Зазначається, що у межах активних консультацій і підготовки до місії гендиректор МАГАТЕ 25 серпня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України. Втім, всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Наразі ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції. За потреби вона може забезпечити резервну електроенергію.

Вчора, 25 серпня, російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також