Гроссі готовий особисто очолити місісію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС найближчими днями

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий особисто очолити місісію Міжнародного агентства на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Майже щодня новий інцидент на Запорізькій АЕС чи поблизу неї. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною”, – зазначив він.

Timely and focused meeting with 🇫🇷 @EmmanuelMacron today on the iminent @IAEAorg visit to #Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant — thank you for your constant support and efforts to make this crucial mission a reality. pic.twitter.com/0GFmICMIsr — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 25, 2022

Зазначається, що у межах активних консультацій і підготовки до місії гендиректор МАГАТЕ 25 серпня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України. Втім, всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Наразі ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції. За потреби вона може забезпечити резервну електроенергію.

Вчора, 25 серпня, російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.