У МВС презентували безпековий посібник для школярів

У Міністерстві внутрішніх справ України презентували “Абетку з безпеки” для школярів.
У безпековому посібнику зібрані поради, які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя.
Абетка містить відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення, насамперед, для дітей:
- що робити під час повітряної тривоги,
- роз’яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат та снарядів,
- рекомендації, як діяти під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій: хімічної атаки, радіоактивного забруднення тощо.
Посібник доступний онлайн на сайті МВС за цим посиланням.
Єнін зауважив, що цьогоріч початок нового навчального року вимагає від усіх дотичних органів влади, і МВС зокрема, безпрецедентних заходів для створення безпечного освітнього середовища.
“1 вересня ми так ще не зустрічали. Це виклик для країни, для всіх учасників освітнього процесу, а також для підрозділів системи МВС, які беруть безпосередню участь в організації безпечного освітнього середовища в час війни”, – зазначив урядовець.
Нагадаємо, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 серпня за шість місяців війни в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей: 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.