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У МВС презентували безпековий посібник для школярів

Дітям пояснюють, що робити під час повітряної тривоги і роз’яснюють небезпеку мін, бомб, гранат та снарядів.

У МВС презентували безпековий посібник для школярів
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

У Міністерстві внутрішніх справ України презентували “Абетку з безпеки” для школярів.

У безпековому посібнику зібрані поради, які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя. 

Абетка містить відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення, насамперед, для дітей: 

  • що робити під час повітряної тривоги, 
  • роз’яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат та снарядів,
  • рекомендації, як діяти під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій: хімічної атаки, радіоактивного забруднення тощо.

“Включно з Правилами дорожнього руху, а також актуальними темами булінгу та безпеки в інтернеті”, – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Посібник доступний онлайн на сайті МВС за цим посиланням.

Єнін зауважив, що цьогоріч початок нового навчального року вимагає від усіх дотичних органів влади, і МВС зокрема, безпрецедентних заходів для створення безпечного освітнього середовища.

“1 вересня ми так ще не зустрічали. Це виклик для країни, для всіх учасників освітнього процесу, а також для підрозділів системи МВС, які беруть безпосередню участь в організації безпечного освітнього середовища в час війни”, – зазначив урядовець.

Нагадаємо, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 серпня за шість місяців війни в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей: 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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