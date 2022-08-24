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За шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей, – Офіс Генпрокурора

Пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

За шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей, – Офіс Генпрокурора
Фото: EPA/UPG

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 серпня 2022 року за шість місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей. 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 65, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не є остаточним, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Фото: Офіс Генпрокурора
 

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора нагадує, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Раніше у серпні в Україні запрацював державний портал з розшуку дітей "Діти війни" – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

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