​Росія та Індія відмовилися від еталону цін на нафту Brent на користь Dubai, – Reuters

Більші обсяги та зміна цін на російську нафту підкреслюють тісніші зв’язки між Москвою та Нью-Делі.

"Роснєфть" і провідна нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corpпогодилися використовувати орієнтований на Азію еталон цін на нафту Dubai замість Brent, повідомляє Reuters.

Такий крок держави зробили у своїй останній угоді з постачання російської нафти в Індію.

Рішення двох контрольованих державою компаній відмовитися від еталонної марки Brent, яка домінує в Європі, є частиною зміщення продажу російської нафти в бік Азії. Це сталося після того, як Європа відмовилася з нафти РФ через війну.

Обидва контрольні показники виражені в доларах, їх встановлює S&P Platts – підрозділ американської S&P Global Inc (SPGI.N). Brent здебільшого використовують європейські нафтові компанії та трейдери, натомість Dubai перебуває під сильним впливом нафтової торгівлі Азії та Близького Сходу.

Раніше виконавчий директор "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що ціну російської нафти будуть визначати за межами Європи, оскільки Азія стала найбільшим покупцем російської сировини після того, як Захід запровадив жорсткіші санкції на експорт.

Згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "Роснєфть" майже подвоїть продаж нафти для Indian Oil Corp. До цього віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак повідомив, що торік продажі російської нафти в Індію зросли в 22 рази, але він не уточнив обсяги продажу.

У новому фінансовому році з 1 квітня "Роснєфть" продаватиме індійській корпорації до 1,5 мільйона тонн (11 мільйонів барелів) нафти щомісяця, включаючи деякі додаткові обсяги, повідомили два джерела видання.

У 2022-2023 роках Indian Oil Corp уклала угоду про придбання 3 мільйонів барелів сорту Urals з можливістю подвоїти кількість щомісяця за диференціальною ціною до марки Brent на умовах постачання.

У новому контракті прописали сиру нафту сорту Urals, яку відвантажують із європейських портів Росії –Приморська, Усть-Луга та Новоросійська, а такожі нафту Sokol, яку експортують із Сахаліну і яку продаватимуть зі знижкою 8-10 доларів за барель до котирувань у Дубаї на основі постачання.

Більші обсяги та зміна цін на російську нафту підкреслюють тісніші зв’язки між Москвою та Нью-Делі. Індія наразі стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії.

Раніше індійські нафтопереробники рідко купували російську нафту через вищі витрати на фрахт порівняно з Європою, але після того, як ціни на нафту Urals впали до історичного мінімуму, Росія тепер замінила Ірак як головного постачальника нафти в Індію за останні декілька місяців.

Нагадаємо, у 2022 році Індія стала найбільшим імпортером російської нафти: продаж нафти з РФ зріс у 22 рази.

Тим часом після неочікуваного рішення OPEC+ скоротити добування нафти на неї підскочили ціни. Це може викликати новий інфляційний поштовх у світовій економіці та ризикує наштовхнутися на роздратування Білого дому.