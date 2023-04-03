У Гаазі судять експрезидента Косова

Він постав перед судом разом із трьома відповідачами, яких звинувачують у вбивстві майже 100 осіб та інших злочинах під час війни за незалежність Косова проти Сербії.

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі нині, 3 квітня, стартував процес над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі, повідомляє ВВС.

Тачі постав перед судом разом із трьома відповідачами, яких звинувачують у вбивстві майже 100 осіб та інших злочинах під час війни за незалежність Косова проти Сербії (1998-1999 рр). серед них - колишній спікер косовського парламенту Кадрі Веселі, експрес-секретар Армії визволення Косова Якуп Краснич та колишній командувач АВК Реджеп Селімі.

Експрезидент не визнав себе винним за 10 пунктами звинувачення у військових злочинах та злочинах проти людяності. Загалом усі четверо звинувачених, які були спільниками як під час, так і після війни, заперечують будь-які правопорушення зі свого боку.

Тачі був співзасновником групи, яка бореться за незалежність, і вважається героєм у Косові. Тим часом потерпілі та правозахисні групи сподіваються, що суд над ним у спеціальному суді, відомому як Косівська спеціалізована палата, покаже, що сталося з кількома тисячами людей, котрі зникли безвісти під час косовського конфлікту.

Згідно з обвинувальним висновком суду, злочини були скоєні більш ніж у 100 місцях у Косові та на півночі Албанії, де, як стверджується, були затримані та зазнавали жорстокого поводження або були вбиті сербські мирні жителі

Косівська спеціалізована палата уже засудила до 26 років позбавлення волі командира АВК Саліха Мустафу, який керував в'язницею, де застосовували тортури. Він оскаржуватиме вирок. А у 2007-2012 роках колишній прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай двічі судився і був виправданий Міжнародним кримінальним трибуналом з питань колишньої Югославії.

Армія визволення Косова, до якої причетні обвинувачені, була створена на початку 1990-х років як бойова група етнічних албанців на території тодішньої провінції Сербії. Під час війни вона нападала на сербську етнічну меншину в регіоні.

Нагадаємо, цьогоріч у січні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, запропоновану Францією та Німеччиною. Тоді прем’єр-міністр Косова Альбін Курті повідомив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.