У Києві створять Національне військове меморіальне кладовище

Воно буде розташоване на Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці.

Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

За закон 9240 в цілому проголосували 322 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці нагадується, що ще 31 травня 2022 року Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища" та на законодавчому рівні закріпила поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.

"На реалізацію даного Закону Кабінетом міністрів спільно з Міністерством у справах ветеранів напрацьовано план-графік створення Національного військового меморіального кладовища та з урахуванням пропозицій зацікавлених сторін визначено місце його розміщення на проспекті Броварському у Дніпровському районі м. Києва. Але з метою належного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників, захисниць, які віддали своє життя заради незалежності України… та відповідно до резолюції Прем’єр-міністра України від 06.04.2023 р. є необхідність внесення змін до деяких законів України", - йдеться в документі.

Проєктом Закону передбачено:

1) передача у користування та зміна цільового призначення земельних ділянок державної, комунальної власності для розміщення Національного військового меморіального кладовища на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва, за рахунок земельних ділянок, утворених в результаті поділу земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:66:456:0001; 8000000000:66:455:0012 та суміжних з ними земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні Комунального підприємства “Дарницьке лісопаркове господарство” здійснюватиметься з такими особливостями, а саме:

1.1) можливість зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення Національного військового меморіального кладовища без розроблення містобудівної документації та погодження Верховної Ради України, передбаченого частиною другої статті 150 Земельного Кодексу України;

1.2) можливість відведення земельних ділянок для розміщення Національного військового меморіального кладовища без погодження Кабінету Міністрів України, визначеного частиною сьомою статті 20 Земельного Кодексу України;

1.3) можливість вилучення лісових земель для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища без відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, зазначених у пункті “а” статті 156 Земельного Кодексу України.

2) проєктування Національного військового меморіального кладовища здійснюватиметься без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

3) можливість перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка» та перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті за рішенням та у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;

4) заборону вилучення, зміну цільового призначення або подальшу передачу такої земельної ділянки (або її частини) у користування;

5) визначення замовником проєктування та будівництва Національного військового меморіального кладовища і відповідальним за його утримання та охорону державну установу, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни;

6) оцінці впливу на довкілля не підлягає діяльність, зі зміни цільового призначення особливо цінних земель та інша діяльність, пов’язана з будівництвом та експлуатацією Національного військового меморіального кладовища.

"Прийняття закону сприятиме організації увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - прогнозують народні депутати.

Нагадаємо, 31 травня минулого року Рада ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, який також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.