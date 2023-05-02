Сьогодні, 2 травня, президент України провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром”, - запевнив президент.

Він додав, що травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині, буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону.

Володимир Зеленський сьогодні ж провів нараду з главою уряду Шмигалем. Готуються концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни.

Також голова держави зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту та провів розмову із головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів.

“Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!” - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію ЗМІ про перспективи вступу України до НАТО і наголосили, що Україна - це не проблема, а перевага для Альянсу.