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Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром, - Зеленський

Світ слідкує за спробами РФ обійти санкції.

Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 2 травня, президент України провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром”, - запевнив президент.

Він додав, що травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині, буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. 

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Володимир Зеленський сьогодні ж провів нараду з главою уряду Шмигалем. Готуються концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни.

Також голова держави зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту та провів розмову із головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів. 

“Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!” - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію ЗМІ про перспективи вступу України до НАТО і наголосили, що Україна - це не проблема, а перевага для Альянсу.

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