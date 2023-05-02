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Нацполіція оголосила в розшук п’ятьох колаборантів з Херсонщини

Четверо з них отримали “підвищення”.

Нацполіція оголосила в розшук п’ятьох колаборантів з Херсонщини
Фото: Пресслужба Нацполіції України

Правоохоронці розшукують п’ятьох “освятян” з Херсонської області, котрі пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“Педагоги” організували діяльність очолюваних ними закладів та навчання за “освітніми програмами” Росії. Крім того, ці особи знімалися у відеороликах для окупаційних пропагандистських засобів масової інформації російської окупаційної влади”, - йдеться у повідомленні. 

Також підозрювані популяризували освітній процес російською мовою за навчальними планами РФ.

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Зокрема, розшукуються підозрювані у колабораійній діяльності, котрі до повномасштабного вторгнення РФ працювали в навчальних закладах, пішли на співпрацю з ворогом та отримали “підвищення”:

  • вчителька початкових класів “Генічеського ліцею № 1” Галка Наталя Михайлівна очолила цей ліцей;
  • завідувач лабораторно-фармацевтичного відділення “Херсонського базового медичного фахового коледжу” Бойко Олександр Іванович обійняв посаду директора закладу та очолював його до 11 листопада 2022 року;
  • керівник підготовчого відділення "Херсонської академії неперервної освіти” Фатєєва Ельвіра Михайлівна стала ректором академії та керувала нею до 11 листопада 2022 року;
  • вчителька з фізичного виховання школи №1 у смт Чаплинка Яцюк Наталя Анатоліївна обійняла посаду директора закладу.

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Крім того, Циба Наталія Геннадіївна при окупаційній владі залишилась директоркою “Рівненського ліцею Генічеської міської ради”. 

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила і затримала шістьох колаборантів, які причетні до організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

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