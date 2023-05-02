Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинув чоловік

Ввечері 2 травня росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Також російська артилерія ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої”, - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини. Семеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади Херсонської області. Поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медичного закладу постраждалого доставили наші військові. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу. Стан пораненого – задовільний.