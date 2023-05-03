Уночі Росія намагалась атакувати Київ безпілотниками. ППО збила усі ворожі обʼєкти

Київ цієї ночі зазнав третьої за шість днів спроби російської атаки. Цього разу ворог випустив на місто лише безпілотники, без ракет.

За попередніми даними, у повітряному просторі столиці виявили і збили всі ворожі цілі. Про це начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram.

"За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА «Shahed». Звичайною та незмінною залишається і тактика противника – з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків", – заявив він.

Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань.

За даними Повітряних сил, уночі в Україні збили 21 безпілотник Shahed.

28 квітня РФ випустила на Київ і ракети, і ударні БпЛА. У повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники – усі, що були випущені по місту. Уламки перебили в Оболонському районі локальну лінію електромереж та пошкодили дорожне покриття. В передмісті Києва, в Українці, уламки влетіли в багатоповерхівку, через що була поранена дівчинка.

Уже 1 травня столиця зазнала ще однієї спроби атаки – теж ракетами і БпЛА. У Києві влучань не було.