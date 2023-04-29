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На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Ігнат

При цьому Повітряні сили планують перевести на F-16 усіх пілотів.

На F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, – Ігнат
Фото: acc.af.mil

Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів. 

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 — ред.). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, нещодавно президент України заявив, що початок контрнаступу не пов'язаний з отриманням F-16. Він вважає, що Україна не може заморозити конфлікт, бо Росія також використає цей час.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше почати тренувати українських пілотів на F-16. Бойові літаки потрібні, зокрема, для прикриття бригад, які підуть у контрнаступ.

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