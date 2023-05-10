Росіяни в Енергодарі розграбували усі міські медичні установи

Російські окупанти під приводом евакуації жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи. Медичне обладнання міста вони вивезли до тимчасово захопленого Сімферополя.

Крім того, в місті повністю розграбовані усі підприємства, які перебувають у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей.

У місті вороги також посилили перевірки жителів. Раніше стало відомо, що росіяни готуються вивезти дітей.