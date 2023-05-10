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Росіяни в Енергодарі розграбували усі міські медичні установи

Медичне обладнання окупанти вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя.

Росіяни в Енергодарі розграбували усі міські медичні установи
Фото: slovoidilo.ua

Російські окупанти під приводом евакуації жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Там, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи. Медичне обладнання міста вони вивезли до тимчасово захопленого Сімферополя. 

Крім того, в місті повністю розграбовані усі підприємства, які перебувають у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції. 

Нагадаємо, Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей. 

У місті вороги також посилили перевірки жителів. Раніше стало відомо, що росіяни готуються вивезти дітей.

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