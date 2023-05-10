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У Миколаївській області на невідомому боєприпасі підірвався трактор

Тракторист отримав незначні ушкодження.

У Миколаївській області на невідомому боєприпасі підірвався трактор
Фото: Пресслужба ДСНС

У с. Новоочаків Баштанського району Миколаївської області трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього предмет здетонував.

Про це повідомила пресслужба ДСНС

В результаті вибуху водій, чоловік 1963 р.н., отримав незначні ушкодження. З ними він був госпіталізований до лікарні.

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в ДСНС нагадали, що на всіх деокупованих територіях зберігається потенційна мінна небезпека. 

Якщо ви проживаєте у населених пунктах, які були окуповані, будьте вкрай обережними. У разі виявлення предмета, схожого на боєприпас, одразу телефонуйте на спецлінію 101 або 102.

Нагадаємо, у Бериславському районі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні. Чоловік унаслідок детонації отримав поранення, його доставили до лікарні.

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