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Обвинувачений у держзраді Богуслаєв просить обміняти його в Росію, - “Схеми”

З таким проханням Богуслаєв звернувся до керівника Офісу президента.

Обвинувачений у держзраді Богуслаєв просить обміняти його в Росію, - “Схеми”
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

В’ячеслав Богуслаєв, колишній президент “Мотор Січ”, просить включити його в список на обмін з Росією. 

Про це повідомляють “Схеми” з посиланням на лист-заяву Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією”, – написав російською Богуслаєв у листі до Офісу президента.

Він підписав документ як “Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи”. 

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Як вказано у супровідному листі його адвоката, заява була направлена до ОП 20 березня 2023 року.

Фото: схеми

“Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами”, – повідомив у коментарі “Схемам” представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не виключає обміну, подібному тому, як у вересні 2022 року міняли кума Путіна Віктора Медведчука.  

Також можливість обміну Богуслаєва не виключив голова СБУ Василь Малюк - після того, як він дасть всі необхідні покази, а потім “стане якісним обмінним фондом”.

Нагадаємо, декілька тижнів тому журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами. Богуслаєв вів бізнес із окупантами попри обстріли ними “Мотор Січі”.

22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.

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