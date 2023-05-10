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Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії

Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.

Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії
Фото: Сергій Притула

Фонд Сергія Притули “не має жодного стосунку” до знищення “невідомими безпілотниками” кількох резервуарів з нафтопродуктами та установки з переробки нафтопродуктів на території Ільського НПЗ в Росії.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

“Я завжди наголошував на тому, що в разі якщо на території країни водки і гівна з’являється бавовна, то наш фонд до цього не мав і не має жодного стосунку”, - написав Притула.

Він нагадав, що минулого року разом із Сергієм Стерненком організовував збір “На помсту”, результатом якого стало придбання майже півтори сотні дронів-камікадзе різного функціоналу та дальності польоту.

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“У нашому розпорядженні є кілька фото групи невстановлених осіб, яких ми не знаємо, особливо Толіка, які запускали бпла, дуже схожий на ті, які були придбані за кошти людей, які скидалися “на помсту” і який жодним чином не пов’язаний з ударами по Ільському НПЗ”, - повідомив волонтер.

Притула запевнив, що його фонд і надалі “не матиме жодного стосунку до бавовн на території РФ”.

Нагадаємо, українці за добу зібрали на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих.

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