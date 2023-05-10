Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.

Фонд Сергія Притули “не має жодного стосунку” до знищення “невідомими безпілотниками” кількох резервуарів з нафтопродуктами та установки з переробки нафтопродуктів на території Ільського НПЗ в Росії.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

“Я завжди наголошував на тому, що в разі якщо на території країни водки і гівна з’являється бавовна, то наш фонд до цього не мав і не має жодного стосунку”, - написав Притула.

Він нагадав, що минулого року разом із Сергієм Стерненком організовував збір “На помсту”, результатом якого стало придбання майже півтори сотні дронів-камікадзе різного функціоналу та дальності польоту.

“У нашому розпорядженні є кілька фото групи невстановлених осіб, яких ми не знаємо, особливо Толіка, які запускали бпла, дуже схожий на ті, які були придбані за кошти людей, які скидалися “на помсту” і який жодним чином не пов’язаний з ударами по Ільському НПЗ”, - повідомив волонтер.

Притула запевнив, що його фонд і надалі “не матиме жодного стосунку до бавовн на території РФ”.

Нагадаємо, українці за добу зібрали на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих.