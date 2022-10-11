Українці за добу зібрали на дрони-камікадзе 352 млн гривень замість 100 млн запланованих. Про це повідомляє Благодійний Фонд Сергія Притули.

На відео у Фейсбуці Притула зазначив, що планувалося законтрактувати 50 ударних дронів-камікадзе і взяти три "наземки" до них, що коштувало би близько 100 млн грн.

“Українці, дякуємо! 352 млн гривень ви задонатили на дрони-камікадзе RAM II UAV за добу і зібрали у кілька разів суму більшу, ніж ми очікували. Планка для закупки дронів стояла у 100 млн грн. А завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло, бавовни буде багато! Бо будуть дрони, і не лише вони”, - йдеться в пості.

Як повідомлялося, 10 жовтня о 12:00, одразу після масованого ракетного обстрілу України, Благодійний Фонд Сергія Притули разом із Сергієм Стерненком оголосили збір і закрили його сьогодні 11 жовтня о 15:00.

"Темпи збору перевершили навіть темпи збору на Байрактари у червні. Ми зафіксували понад 700 тисяч транзакцій протягом цього збору на рахунках Фонду. Ми планували зібрати 100 млн гривень на комплекс з наземки і 10 пташок. Але тепер маємо ще кошти на ще одну закупівлю того, що забезпечить смерть окупантам. Бавовни буде багато. Скоро все розкажемо!", - додали Стерненко та Притула.

RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник з баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українського БПЛА "Лелека-100". Його виробляють спільними зусиллями та за підтримки підтримки цілого консорціуму українських компаній, зокрема таких як CDET (спеціалізується на оборонних і радіоелектронних технологіях), Ukrainian Armor (науково-виробнича компанія в сфері ВПК), Neo Tech (військові технології), Ukroboronprom (стратегічний виробник озброєння та військової техніки), Spectechnoexport (сприяє розвитку ВПК та залученню технологій) та ряду інших виробників і постачальників.

Проєкт RAM створений таким чином, щоб бути максимально стійким до викликів військового стану. Його виробництво, компоненти та канали їх постачання повністю диверсифіковано. Живучість проекту не залежить від будь-якого із його учасників.