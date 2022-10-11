Сили ППО знищують все більшу кількість ворожих ракет і дронів, – Ігнат

Сьогодні головна увага приділяється захисту мирного населення через продовження терористичної тактики ворога, коли удари наносяться саме по цивільних об’єктах.

За два останні дні командування Повітряних сил продемонструвало хороший результат. Лише сьогодні збито 18 крилатих ракет та вісім дронів окупантів.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Вчора ворог випустив 84 ракети, з яких 43 – збито. Також вчора було 26 «Шахідів». Це також надзвичайно хороший результат у відсотковому еквіваленті. Зростає кількість збитих дронів-камікадзе, що хвилює людей, бо це зухвалі атаки. Тому робота наших «зенітників» доволі непогана. Вони здобувають досвід, як з лютого здобували досвід по збиттю крилатих ракет. Відпрацьовуються нові тактичні моменти, знаходяться нові засоби та методи боротьби з такими дронами", – заявив він.

Сьогодні, 11 жовтня, як і вчора, ракетна атака ворога продовжилася. З 3:00 до 5:30 також була атака дронами виробництва Ірану.

"На Півдні збито одразу вісім дронів-камікадзе нашими силами командування «Південь». Це дійсно хороший результат… Основна маса дронів була знищена. Була перша хвиля атаки стратегічними бомбардувальниками ТУ-160, ТУ-95, які злітають зазвичай з Астрахані та завдають ударів з Каспійського району та інших регіонів. Це стратегічні ракетоносці, що здатні нести чимало ракет. Кожен літак – 8–12 ракет. Це ракети типів: ХА-101, ХА-555. Наприклад, ХА-101 коштує 30 млн доларів. Ми завжди наголошуємо на цьому, скільки коштує агресія Росії. Ця ракета може долати відстань у 5500 км. Та вражати цілі з точністю до 10 м у радіусі. Зранку було випущено чотири такі ракети. Власне всі ці чотири ракети були знищені нашою ППО на Півдні".

Друга хвиля атаки сьогодні тривала кілька годин до 13:00. Під час другої хвилі ракетної атаки щонайменше ще 14 крилатих ракет були знищені ППО.

"Залучалася наша авіація, зенітні війська та мобільні вогневі групи, які озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами. Фактично усе командування «Захід», «Схід», «Центр» та повітряне командування «Південь», які продемонстрували чудовий результат вчора і сьогодні", – наголосив Ігнат.

За його словами, сьогодні головна увага також приділяється захисту мирного населення через продовження терористичної тактики ворога, коли удари наносяться саме по цивільних об’єктах. Він підкреслив, що вчора ворог ударив високоточними ракетами по центру Києва, коли радіус влучання не перевищує 10 м.

"Тому цей удар був навмисним та показовим. Решта ударів наносяться по критичній інфраструктурі, по електричних підстанціях, по теплових електростанціях, від яких залежить дуже багато аспектів життя: тепло, світло. Анонсована ще місяць тому на пропагандистських каналах інформація щодо такої тактики, коли «будемо занурювати Україну у темряву». Тому що їм не вдалося впоратися з армією, їм дали по зубах на усіх напрямках. Саме тому вони будуть воювати такими терористичними методами", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня повітряні сили знищили 20 ракет та 13 дронів-камікадзе. Всього Росія здійснила 28 пусків.